شكرا لقرائتكم خبر عن بداية العمل بالتوقيت الشتوى مساء اليوم.. هذا ما يحدث فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة باتت تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوى، وذلك فى الوقت الذى يتسأل فيه الكثير من المواطنين فى جمهورية مصر العربية عن موعد تغيير التوقيت الصيفى، وبدء تطبيق التوقيت الشتوى.

موعد تفعيل التوقيت الشتوي

ومن المرتقب أن يبدأ تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء ، أى مساء اليوم الخميس ومع بداية يوم الجمعة.

متى بدأ التوقيت الصيفى

يأتى ذلك بعد أن بدأ التوقيت الصيفي في مصر الجمعة 28 أبريل الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام بموجب هذا التوقيت.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الجاري، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

موعد بداية فصل الشتاء

ويعتقد البعض أن بداية التوقيت الشتوي يعنى دخول فصل الشتاء وبداية فصل الشتاء ولكن الأمر لا يتعلق بدخول فصل الشتاء وبدايته ففصل الشتاء يبدأ فى 22 ديسمبر .