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الدواجن تسجل 71 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى البورصة 71 جنيها للكيلو و80 جنيها فى الأسواق والأمهات 63 جنيهًا للكيلو والبلدى بسعر 110 جنيهات للكيلو والساسو ما بين 91-100 جنيهًا.

 

‎أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023 وذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

 

‎وأضاف القصير، الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأعلاف 

‎ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023)8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار.

 

‎وأكد القصير، الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والإشتراك بالمبادرة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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