شكرا لقرائتكم خبر عن الدواجن تسجل 71 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى البورصة 71 جنيها للكيلو و80 جنيها فى الأسواق والأمهات 63 جنيهًا للكيلو والبلدى بسعر 110 جنيهات للكيلو والساسو ما بين 91-100 جنيهًا.

‎أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023 وذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

‎وأضاف القصير، الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأعلاف

‎ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023)8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار.

‎وأكد القصير، الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والإشتراك بالمبادرة.

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