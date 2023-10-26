شكرا لقرائتكم خبر عن الدواجن تسجل 71 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023 وذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف القصير، الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأعلاف
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023)8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار.
وأكد القصير، الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والإشتراك بالمبادرة.
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