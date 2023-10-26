شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لدينا 70 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وهذه مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغت 70 مدرسة بمحافظات مصر، بها العديد من التخصصات التي تطبق لأول مرة، مثل مجالات الطاقة النظيفة وصناعة الفواخير والسياحة المستدامة والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والمراقبة والإنذار والألعاب الرقمية وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية ومراقبة الجودة واللوجستيات.

من جانبها أكدت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بديلا مناسبا لخريجى الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، ويحصل الطالب على مميزات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أثناء الدراسة وبعد تخرجه، حيث تعتمد الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مناهج مطورة بمعرفة العلوم الفنية في مجال التخصص والعلوم الأساسية والثقافية ويحصل الطالب على تدريبات عملية فى مجال تخصصه بشكل دائم.

وقالت الوزارة، "يحصل الطالب علي شهادة مصرية ذات جودة عند التخرج، إضافة إلى شهادة الخبرة من الشريك الصناعي كما أنها توفر فرص التعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي إضافة إلى مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملية وتطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، كما أن هناك مسار جامعى لخريجى هذه المدارس، حيث يتاح الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والجامعات المصرية بعد إجراء المعادلة المطلوبة".

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية أنها تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل واحتياجاته، و يتم الالتحاق للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع درجات مرتفع حسب المدرسة.