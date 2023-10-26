شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب فتيات "الوادى الجديد" على التفصيل والخياطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ، عن متابعة مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للفتيات، على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 13 متدربة، بقرية تنيدة بمركز بلاط بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل بالمحافظات ، وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع من خلال الحصول على فرصة عمل لائقة او بدء مشروع صغير أو متوسط.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية بدأت تلك الدورة ضمن خطة التدريب المهنى المعتمدة لتنفيذها فى مراكز التدريب المهنى التابعة والوحدة المتنقلة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، على المهن التى يحتاجها سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة للحد من البطالة في المحافظة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.