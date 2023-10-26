شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مؤتمرا علميًا لنشر الفكر البحثى البينى للتخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، "اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد دخيل مدير مركز البحوث البينية.

وتأتى فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "البحوث البينية بجامعة حلوان: طريق الإبداع والابتكار"، بهدف نشر الفكر البحثي البيني لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

وألقت المحاضرة الأولى الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، حيث قدمها الدكتور ايمن محمدى عطا أستاذ كيمياء البوليمرات وعلوم المواد بقسم الاستخدامات البترولية معهد بحوث البترول.

وتناولت المحاضرة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص إلي اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع، كما تم تقديم نماذج لبراءات اختراع مصرية وأوربية قام المحاضر مع مجموعته البحثية ومجموعات بحثية دولية في إنتاج منتجات ساهمت في منتجات مصرية في مجال انتاج البولي ايثيلين الأسود وإنتاج مواد مانعة للتآكل من خلال مخلفات بلاستيكية وبراءات لمعالجة مرضي السكر من النوع الأول بكبسولات بديل للحقن من منتجات طبيعية، وكذلك إنتاج رمال لها القدرة العالية للاحتفاظ بالماء لزراعة الصحراء الرملية.

وتناول العرض البحثى، تقديم أدوات منهجية تسهم فى تكوين الفريق البحثي وتهدف لرفع الوعي بين شباب الباحثين بأهمية تناول المشكلات والقضايا المختلفة من جوانب عدة باتباع منه‍جية الدمج والتكامل.