شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد 5 طرق لتقييم طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 5 طرق لتقييم الطلاب فى النظام الجديد للتعليم 2.0، بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، كالتالى:

الطريقة الأولى، هى الاختبارات وتنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، أما الاختبار الثاني فيستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية، ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر، أما الاختبار النهائي فيعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

الطريقة الثانية، المهام الأدائية وتقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى، ويتم تنفيذ المهام الأدائية من خلال مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم.

ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع على التخطيط الجيد 5 درجات وجدية العمل 5 درجات والمنتج النهائي 25 درجة.

الطريقة الثالثة، يتم تخصيص درجات تمنح للطلاب على المواظبة والحضور بواقع خمس درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، ويستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول، ويستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر، ويستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.

الطريقة الرابعة، يتم تقييم الطلاب فى مادة أو مقرر القيم واحترام الآخر، حيث يقيم المعلم أداء طلابه وفقا لمعدلات الأداء، من خلال إجراء تقويم تكويني.

الطريقة الخامسة، يتم تقييم الطلاب فى مقررات التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، حيث يقيم المعلم أداء الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسى.