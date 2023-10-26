شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المهندسين المصرية تقدم "كشف حساب"خلال الجمعية العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين المصرية بسلاسة وسهولة تامة، حيث تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذى أوضح إنجازات المجلس خلال العام المنصرم ، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية وايضاً خطة نشاط الجمعية للعام المقبل ،حيث تم الموافقة بالإجماع على القوائم المالية واعتمادها.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بمقر الجمعية وبحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية والدكتور مصطفى شعبان أمين الصندوق والمهندس سيف أبو النجا عضو المكتب التنفيذي والمهندس أشرف صبري عضو مجلس الإدارة والمهندس يونس الحملاوي عضو مجلس الإدارة ، والدكتور معتز طلبه عضو مجلس الإدارة، والدكتورة مني امين عضو مجلس الادارة والدكتورة دلال حلمي عضو مجلس الادارة والدكتور هشام الشافعي عضو مجلس الادارة والمهندس خالد زهران عضو مجلس الادارة وسامح ماجد مراقب الحسابات ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية .

وانطلقت فعاليات الجمعية العمومية العادية بكلمة لرئيس الجمعية وجه من خلالها الشكر لجميع الحضور قائلاً: نسعى للقيام بدورنا على أكمل وجه برؤية ورسالة واضحة وهدفنا الارتقاء بمستوى الجمعية والمهنة والمهندسين ، مؤكدا أن المهمة الأساسية للمجلس هي الارتقاء بالمهنة وان ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية هو مجرد بداية لبرنامج طموح يسعى المجلس إلى تحقيقه .

تابع : سنصل الى نتائج مثمره مادمنا جميعاً يداً واحدة ولهذا يسعدني مشاركة جميع الأعضاء في كافة أنشطة وفعاليات الجمعية لتخرج الأمور بشكل يرضي جميع المهندسين ولتمارس الجمعية نشاطها الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي .

وشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن العام المالي من 1 /7/ 2022 حتى 30 / 6 /2023، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي من 1 /7/ 2023 حتى 30 /6 / 2023,وتم عرض تقرير مراقب الحسابات عن تلك الميزانية ، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 / 2024.

فيما استعرض المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية أمام الجمعية العمومية موجزاً عن تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الجمعية عن العام المالي 1 / 7 / 2023 حتى 30 /6 /2024 ، وشملت محتويات التقرير 5 محاور جاء في مقدمتهم نبذة مختصرة عن الجمعية العمومية التي عقدت يوم السادس عشر من شهر أكتوبر العام الماضي ، وتمثل المحور الثاني في النشاط العلمي والثقافي للجمعية خلال المدة من 1/ 7 / 2022 إلى 30 / 6 / 2023 ، وايضاً الجمعيات التخصصية سواء المدنية والكهربائية والكيميائية ، فيما اختص المحور الثالث الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية ، اماً المحور الرابع يتعلق بإصدارات المجلة العلمية للجمعية ، والمحور الخامس بعضوية الجمعية سواء الشخصية أو الاعتبارية.

وكشف الحكيم عن أن مجلس إدارة الجمعية عقد نحو 12 اجتماعاً خلال العام الماضي ، فيما بلغت اجتماعات هيئة المكتب حوالي ٥ اجتماعات، بينما عقدت لجنة العضوية اجتماعين ، لافتا إلى أن الجمعية العمومية العادية للعام الماضي عقدت يوم 16/ 10 /2022 وتم تشكيل اللجان المنظمة لحسن سير العمل بالجمعية يوم 13 /11/ 2022.

وفيما يتعلق بالعضويات الشخصية للجمعية ، أوضح ان مجلس إدارة الجمعية وافق على توصيات لجان العضوية بقبول نحو 117 عضواً من فئات العضوية المختلفة ، كما تم تعديل فئة العضوية لعدد 16 عضواً لفئات أعلى ، مشيراً إلى أن عدد الأعضاء في 30 / 6 / 2022 بلغ نحو 4243 عضواً شاملاً كافة فئات العضوية ، وقد بلغ عدد مسددين اشتراكات العضوية حوالي 444 عضواً .

وتطرق "الأمين العام للجمعية " الى الحديث عن الموقع الإلكتروني للجمعية على شبكة الإنترنت ، منوها إلى أن المجلس وافق في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 13/ 12 /2022 بضرورة إنشاء موقع إلكتروني للجمعية لسهولة التواصل مع أعضاء الجمعية وجموع مهندسي مصر واطلاعهم على الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في المجالات الهندسية المختلفة وأحدث تطبيقات التكنولوجيا ، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء وتصميم الموقع بلغت نحو 500 الف جنيه لتصميم وإنشاء موقع إلكتروني بمواصفات عالمية مرنه ومتميزة.

وفيما يخص النشاط العلمي والثقافي للجمعية ، قال " الحكيم " إن الجمعية استضافت واقامت العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات والأنشطة التدريبية وتنمية الكوادر البشرية ، مشيراً إلى ان أبرز الشخصيات التي استضافتها الجمعية في ندوات علمية كانت الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار الرئيس السابق للمشروعات القومية والاستراتيجية ، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق ،والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق،والدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق ، والدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ،

وفيما يتعلق بالمؤتمرات أوضح" الأمين العام " أن الجمعية عقدت مؤتمر"الإبداع والابتكار استثمار مستقبلي " بالتعاون مع المجلس العربي للإبداع والابتكار والمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم "أليسكو" بجامعة الدول العربية، معلناً تأجيل المؤتمر السنوي الدولي العلمي الحادي عشر الذي كان من المقرر أن تعقده جمعية المهندسين الكيميائيين تحت عنوان " مستقبل الهندسة الكيميائية الخضراء" برعاية وزارات البترول والثروة المعدنية ،والإنتاج الحربي ، و وقطاع الأعمال ،والصناعة والتجارة ،والبيئة،وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكدا عودة الدعاية للمؤتمر قبيل عقده .

وتم عرض تقرير عن حساب الإيرادات والمصروفات الخاص بالجمعية وشعبها التخصصية من قبل الدكتور مصطفى شعبان أمين صندوق جمعية المهندسين المصرية أمام الجمعية العمومية وقد وافق الأعضاء بالإجماع على ما جاء بالتقرير المقدم منه.

ايضاً استعرض المجلس الموازنة التخطيطية للعام القادم والتي شملت خطة اعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية والخدمات، حيث تم الموافقة عليها بالإجماع.

وفي نهاية الاجتماع، اشاد رئيس الجمعية بمجهود جميع العاملين بالجمعية من محاسبين وإداريين وفنيين وخدمات مساعدة لما يقدمونه من جهد، وطلب منهم بذل المزيد من العمل لتحقيق النجاح المطلوب.