شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب ذوى الهمم بـ"البحر الأحمر" لتأهيلهم إلى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس، أن مديرية عمل محافظة البحر الأحمر شاركت في ورشة عمل لتدريب ذوى الهمم بالمحافظة وتأهليهم لسوق العمل، بحضور المتخصصين في ملف ذوى الهمم بالمديرية ومكاتبها الميدانية ومديري ادارة الموارد البشرية بمنشآت وشركات.

وجرى خلال الورشة استعراض جهود الوزارة والمديرية فى تأهيل وتوفير فرص عمل لتلك الفئة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم في سوق العمل، للإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع خطط التنمية.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن جدول أعمال الورشة تضمن محاضرات نظرية وعملية عن حالات الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والوظائف المناسبة لكل نوع، وتدريب مسؤلى الموارد البشرية عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم، كما جرى استعراض نماذج مشرفة لبعض العاملين من ذوى الهمم فى بعض المنشآت ، والذين حققوا نجاحات كبيرة فى مواقع العمل.

وأضاف مدير المديرية، قامت المديرية وأجهزتها خلال الفترة السابقة بحصر عدد 582 منشأة يعمل بها 20 عامل فأكثر بإجمالى عدد 110817 عامل، يستوجب عليها قانوناً تشغيل 5508 من ذوى الهمم وجرى تعيين 2008 عامل ومتبقى 3500 فرصة عمل لذوى الهمم.