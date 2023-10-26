شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تجرى تفتيشا بشركة أدوية فى الإسماعيلية للتأكد من توظيف ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، نظمت زيارة ميدانية لشركة أدوية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه جرى خلال الزيارة الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم المعينين من بين أجمالى العاملين بالمصنع، من إجمالى أكثر من 1700 عامل وتوفير اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية التى حددها القانون لحماية العمال والمنشأة والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الاجهزة ، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا ، واختبار الأجهزة بشكل دوري ، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للاجور بواقع 3000 جنيه كحد أدنى ، ومؤكداً إستمرار المديرية فى تنفيذ زياراتها للمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة.