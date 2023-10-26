شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب: افتتاح جامعة القاهرة الدولية إنجاز عظيم يضاف لإنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن بدء الدراسة هذا العام بجامعة القاهرة الدولية- الفرع الدولي يعد إنجازا عظيما ضمن سلسلة إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة وتعزيز للمكانة العلمية لجامعة القاهرة سواء محليا أو علي المستوي الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور هاشم، إن افتتاح الفرع الدولي علي نفس روح الطراز المعماري للجامعة الأم تأكيدا لمكانة جامعة القاهرة المتميزة عالميا، وتعد نقلة نوعية في التعليم العالي ، متمنيا في الوقت نفسه النجاح والتوفيق للفرع الدولي وبما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي حققتها جامعة القاهرة طوال أكثر من مائة عام.

وأشار، إلى أن الفرع الدولي جاء بعد مجهود كبير من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة سواء علي مستوي الإنشاءات والبنية التحتية والتي تعد من المشروعات القومية الكبري أو علي مستوي النظام الأكاديمي والنقلة النوعية للبرامج الدراسية، بالإضافة إلي أنها تتضمن برامج دراسية وتخصصات تتناسب مع المستقبل وسوق العمل ووظائف المستقبل.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يمتلك رؤية واضحة للتوسع مستقبلا في عدد من البرامج الدراسية الجديدة بالاشتراك مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، ثمن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عدم توجه جامعة القاهرة لفتح فرع لجامعة أجنبية في جامعة القاهرة نظرا لمكانة جامعة القاهرة وتوجها نحو السيادة على نفسها وعدم خضوعها لسيطرة جامعة اجنبية، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة.

من جانبه وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر إلي الدكتور سامي هاشم على إشادته بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، مشددا في الوقت نفسه على أن قيادة جامعة القاهرة فضلت إنشاء الفرع الدولي بنفس الاسم وروح الطراز التاريخي للجامعة.

وشدد الدكتور الخشت، علي أنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر، ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، مشيرا إلى أن الفرع الدولي بدأ هذا العام بـ 18 برنامجا دراسيا ومن المخطط أن يتم زيادتها إلى 40 برنامج دراسي جديد إعتبارا من العام الدراسي المقبل ومن بينها تخصصات يحتاج إليها سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.