شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيفية حفر الخط الرابع للمترو ونسب التنفيذ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذى يربط القاهرة والجيزة بمدينة 6 أكتوبر، ويعبر من شارع الهرم، ويخدم المناطق السياحية بالجيزة، ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات مصرية، بتمويل من اليابان.

وأوضحت وزارة النقل نسب تنفيذ الخط وكيفية الحفر الماكينات المملوكة للشركات المصرية، حيث نشرت الوزارة فيديو لاعمال تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الانفاق.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الأنفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.