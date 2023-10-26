شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد محتوى اختبار أكتوبر فى العلوم للرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
الصف الرابع الابتدائي
- الوحدة الأولى: الأنظمة الحية المفهوم الأول "التكيف والبقاء".
- المحتوى: من ابدأ وحتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:13 ومن صفحة 1 إلي صفحة 25.
- المفهوم الثاني كيف نعمل الحواس الدرس الأول وبداية الثاني الأنشطة من 1:5 من صفحة 26 إلي صفحة 31.
الصف الخامس الابتدائي
- الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الأول احتياجات النبات.
- المحتوي: من ابدأ وحتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:12 ومن صفحة 1 إلي صفحة 23.
- العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي، الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:6 من صفحة 24 إلي صفحة 30.
الصف السادس الابتدائي
- الوحدة الأولي : ما النظام؟ المفهوم الأول الخلية كنظام المحتوى: من ابدأ الأنشطة من 1:13 من صفحة 1 إلي صفحة 25.
-المفهوم الثاني الجسم النظام والمحتوى: الدرس الأول والثاني الأنشطة من صفحة 26 إلي صفحة 32.
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