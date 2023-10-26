شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد محتوى اختبار أكتوبر فى العلوم للرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم، محتوى الاختبار الشهرى في مادة العلوم لشهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، كالتالى:

الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الأولى: الأنظمة الحية المفهوم الأول "التكيف والبقاء".

- المحتوى: من ابدأ وحتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:13 ومن صفحة 1 إلي صفحة 25.

- المفهوم الثاني كيف نعمل الحواس الدرس الأول وبداية الثاني الأنشطة من 1:5 من صفحة 26 إلي صفحة 31.

الصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الأول احتياجات النبات.

- المحتوي: من ابدأ وحتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:12 ومن صفحة 1 إلي صفحة 23.

- العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي، الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:6 من صفحة 24 إلي صفحة 30.

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولي : ما النظام؟ المفهوم الأول الخلية كنظام المحتوى: من ابدأ الأنشطة من 1:13 من صفحة 1 إلي صفحة 25.

-المفهوم الثاني الجسم النظام والمحتوى: الدرس الأول والثاني الأنشطة من صفحة 26 إلي صفحة 32.