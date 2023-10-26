شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار البيض اليوم فى الأسواق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار البيض اليوم الخميس، فى الأسواق استقرارًا وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيهًا والأحمر 128 جنيهًا والبلدى 137 جنيهًا فى المزرعة.

وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحملات لمراقبة أسوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وفى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية التى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.

‎وتشن وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة لعدم البيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وتخزين السلع بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم مؤخرا الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023 وذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

‎وأضاف القصير أن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا اضافات اعلاف ليصل إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 19 أكتوبر 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار.