شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دفعة جديدة من خريجى متدربات على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، ان مديرية العمل بمحافظة البحيرة انتهت من البرامج التدريبية المجانية المقدمة للشباب من الفتيات على مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ومهن التفصيل والخياطة والتطريز الآلي والكروشيه والمشغولات اليديوية والتى استفاد منها 57 متدربة، وتخرج دفعة جديدة من مركز التدريب المهني بحوش عيسى التابع للمديرية، بعد الانتهاء من مدة التدريب المحددة لكل برنامج ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتنفيذً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة والمهن المطلوبة فى سوق العمل وتأهيل الشباب والفتيات على تلك المهن المتوفر التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة أو متوسطة.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، أن تلك الدورات التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 إلى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا او المتوسطة او بدون مؤهل، تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية لتيسير اندماجهم في سوق العمل المصرية، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، حيث انتهت المديرية من تدريب الفتيات على المهن التالية: دورة مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لعدد 10 متدربات، دورة التفصيل والخياطة لعدد 27 متدربة، دورة التطريز الآلي والكروشيه لعدد 10 متدربات، دورة المشغولات اليدوية لعدد 10 متدربات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، و رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.