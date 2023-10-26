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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دفعة جديدة من خريجى متدربات على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، أن تلك الدورات التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 إلى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا او المتوسطة او بدون مؤهل، تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية لتيسير اندماجهم في سوق العمل المصرية، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، حيث انتهت المديرية من تدريب الفتيات على المهن التالية: دورة مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لعدد 10 متدربات، دورة التفصيل والخياطة لعدد 27 متدربة، دورة التطريز الآلي والكروشيه لعدد 10 متدربات، دورة المشغولات اليدوية لعدد 10 متدربات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، و رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
دفعة جديدة من خريجي متدربات على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة (1)
دفعة جديدة من خريجي متدربات على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة (2)
دفعة جديدة من خريجي متدربات على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة (3)
دفعة جديدة من خريجي متدربات على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة (4)
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