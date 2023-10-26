شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوى بمحافظات الجمهورية بعد تأخير الساعة 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسأل كثير من المواطنين عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي، وذلك بعد تغيير الساعة 60 دقيقة بداية من الليلة، حيث يبدأ تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، أى مساء اليوم الخميس ومع بداية يوم الجمعة.

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023 فى محافظات الجمهورية:

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 49: 2

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:31

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي فى

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:52

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م.

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:44 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م.

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:24

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م.

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:27

متى بدأ التوقيت الصيفى

وبدأ التوقيت الصيفي في مصر الجمعة 28 أبريل الماضي، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام بموجب هذا التوقيت.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الجاري، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

موعد بداية فصل الشتاء

ويعتقد البعض أن بداية التوقيت الشتوي يعنى دخول فصل الشتاء وبداية فصل الشتاء ولكن الأمر لا يتعلق بدخول فصل الشتاء وبدايته ففصل الشتاء يبدأ فى 22 ديسمبر .