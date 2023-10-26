شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع هيئة "فولبرايت" آليات منح السفر للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت" اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي الهيئة ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والمستشار روبن هاروتونيان مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وويك باورز رئيس مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس رايموند ميلر شريك مؤسس لشركة رفعت وميلر وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب الدراسات العليا والأساتذة والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية والتدريس وتبادل الأفكار.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المُقدمة للباحثين المصريين وخاصة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة فولبرايت، لافتًا إلى أهمية دعم منح فولبرايت لبناء اقتصاد المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا على دور التعليم في خدمة المجتمع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تطوير بعض المنح الجديدة للأساتذة الجامعيين للسفر للولايات المتحدة الأمريكية من خلال إجراء الأبحاث وتبادل الخبرات في ظل أولويات الوزارة وأجندة البحث العلمي التي تم طرحها ومناقشتها في مؤتمر التميز في البحث العلمي "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، الذي عُقد بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وهيئة فولبرايت في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 8 أغسطس 2023.

كما ناقش الاجتماع استضافة الخبراء الأمريكيين لدعم المشروعات التنموية في 7 أقاليم جغرافية مختلفة حددتها الوزارة لتنمية الاقتصاد، ودعم الصناعات في المجتمعات ذات الصلة.

ومن جانبها، استعرضت د. ماجي نصيف تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الهيئة خلال الشهور الماضية، موضحة أن أعداد المُتقدمين للمنح في تزايد وذلك بفضل الشراكة مع وزارة التعليم العالي وعدد من المحافظين والوزراء، مشيرة إلى أنه تمت زيارة محافظات (أسوان ودمياط والشرقية والغربية والوادي الجديد)، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، الموارد المائية والري، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ووافق المجلس على جميع المشروعات والاقتراحات التي عرضتها د. ماجي نصيف بالنيابة عن فريق عمل هيئة فولبرايت، والتي تضمنت عقد العديد من الندوات والمؤتمرات خلال العام القادم.

جدير بالذكر، أن هيئة فولبرايت بمصر تعُد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمُقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949؛ وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عددًا كبيرًا من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.