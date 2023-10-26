شكرا لقرائتكم خبر عن جوالة جامعة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات، احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وتضمنت الاحتفالية، تحية العلم وجلسة افتتاحية بقاعة المكتبة الموسيقية عن المناسبة للتعريف بقاعات المكتبة المركزية والخدمات المقدمة، ثم أعقبها ورش عمل بالمكتبة الثقافية شملت مسابقة تصميم ملصق فنى وطابع تذكارى عن الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ثم عرض بقاعة المؤتمرات عن بعض الشخصيات العسكرية المؤثرة فى حرب أكتوبر.

بالإضافة، إلى جولة تفقدية لقاعات الكتب المتخصصة بالمكتبة المركزية تمهيدا لعمل مسابقة تصميم دعوة لطلاب الجامعة بزيارة المكتبة، وأشرف على تنظيم الفعالية هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،

وفريدة محمد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات وطارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.