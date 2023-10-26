شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامى للكنيسة ينشر صور رسامة الأنبا أثناسيوس مطرانا بيد البابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة صور رسامة الأنبا أثناسيوس مطراناً على مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين الأرثوذكس، والذى تم يوم 28 فبراير عام 2016.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال أمس خلال عظته الأسبوعية إن الكنيسة ودعت منذ يومين الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بجنوب فرنسا، وهو أحد أباء المجمع المقدس، وخدم فى الكنيسة خدمة مباركة، وكان مساعدا للأنبا مارقس فى فرنسا ثم أسقف مساعد ثم أسقف عام، ثم صار مطران لإيبارشية مارسيليا وطولون فى فرنسا.

وذكر قداسة البابا خلال كلمته بالعظة، أن إيبارشية مارسيليا وطولون ترعى الفرنسيين الأقباط، وهى إيبارشية خاصة بالفرنسيين الذين تعرفوا على الكنيسة القبطية وصاروا في طقسها وعقيدتها، فيها عدد من الأباء الكهنة الفرنسيين، وبها كاهن قبطى، وبها خدمة مثميرة، وكان الأنبا أثناسيوس إنساناً هادئا وديعا محبا للسلام، ويخدم فى صمت، ويحمل عمل كبير، وخدم الكنيسة على مدار عشرات السنوات.

وأوضح البابا تواضروس، أن الكنيسة تنتظر حضور جثمان الأنبا أثناسيوس من فرنسا، موضحا أن صلوات الجناز ستكون الأسبوع القادم.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أعلنت يوم الاثنين الماضى، وفاة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 90 عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.

ووُلِد الأنبا أثناسيوس في هولندا في شهر مايو 1933، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 5 مايو 1974، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في 2 يونيو 1974، وسيم أسقفًا عامًّا في 19 يونيو 1994، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في 28 فبراير 2016.



الأنبا أثناسيوس



لقاء البابا تواضروس مع الأساقفة



جانب من رسامة الأنبا أثناسيوس



جانب من الرسامة