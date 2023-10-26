الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 2900 رأس ماشية مجانا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في المنوفية من يوم 21 /10/ 2023 حتى 24 /10/ 2023، نجحت في فحص وعلاج أكثر من 2900 رأس ماشية مجانا.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي المنوفية لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف "فاضل" أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 367 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 283 حالة وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 574 حالة، وإجراء 26 عملية جراحية وتحصين 587 حالة بالتحصينات غير السيادية وتم تجريع 475 من الأغنام وعلاج الطفيليات الخارجية ورش 619 حالة بإجمالي 2931 حالة لدى 957 مستفيدًا من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.