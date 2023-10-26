سيناء المباركة.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بـ "نويبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

ويلقي خطبة الجمعة غدا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وموضوعها "سيناء المباركة" المكان والمكانة، ويتلو القرآن القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

فيما تنقل القناة الثانية بالتلفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ويلقي الخطبة الدكتور سيد عبدالمنعم، ويتلو القرآن القارئ الشيخ السيد الغيطاني.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "سيناء المباركة المكان والمكانة، أرض الخير والنماء والتضحية والفداء".



اقرأ أيضا:

الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "سيناء المباركة"