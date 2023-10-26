تجديد بروتوكول التعاون بين آداب عين شمس ومؤسسة آل زيان للتخاطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

استقبلت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إيمان زيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة آل زيان للتخاطب، للاتفاق على تجديد بروتوكول التعاون المبرم منذ 2021 بين المؤسسة والكلية ممثلة في مركز الدراسات والاستشارات والتدريب التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

حضر اللقاء محمد إبراهيم، وكيل الكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، وهبة النادي، مدير وحدة الخدمة النفسية، ومصطفى الجارحي، أمين وحدة الخدمة النفسية.

ودعت حنان كامل إلى إعداد مجموعة من المحاضرات التعريفية المجانية عن الدورات والدبلومات المزمع عقدها، وتقديم مجموعة من ورش العمل المجانية في المجالات التي تهم أي طالب أو خريج حديث مثل: كيفية كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة في الإرشاد النفسي والإرشاد الأسري، ودعوة الطلاب إلى حضورها.