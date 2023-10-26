وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة إلى أبناء الجاليات المصرية حول العالم، من أجل حثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقالت سها جندي، بحسب بيان اليوم الخميس، إن الانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير، مؤكدة أهمية أن يدلي كل مصري الخارج -له حق الانتخاب- بصوته في هذه الانتخابات.

وأوضحت أن وزارة الهجرة من المقرر أن تنشئ غرفة عمليات لتتابع تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، وتجيب على كل أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير القادم، مشيرة إلى أن خلال اجتماعها برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أكد لها أن اختيار الهيئة لهذه الأيام حتى يكون المصريين بالخارج في إجازتهم الأسبوعية وبالتالي لن تصبح هناك أي مشكلة في ذهابهم إلى اللجان الانتخابية، والتي ستكون مقراتها في السفارات والقنصليات المصرية في كل دولة.

وأكدت التنسيق مع رئيس الهيئة بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج أثناء تصويتهم، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.

واختتمت كلمتها برسالة وجهتها لجميع المصريين في الخارج قائلة: "احرصوا على أن تكونوا صوتًا فاعلًا لمصر.. صوتكم أمانة لرسم مستقبل وطنكم"، لافتة إلى أنها ستقوم بطرح مجموعة من الفيديوهات تجيب من خلالها على الأسئلة الشائعة عن التصويت في الانتخابات حتى يكون كل المصريين بالخارج على علم ودراية بكل ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.