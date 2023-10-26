بينها دواء للأطفال.. تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات لبعض الأصناف الدوائية خلال شهر أكتوبر الجاري، وطالبت بضبط بضبط وتحريز ما قد يوجد منها بالسوق المحلية والوحدات الحكومية سواءً كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.

وفي خطاب صادر عنها، نصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية مراجعة عبوات مستحضر "Genotonorm 20 IU"؛ نظراً لإفادة شركه SANDOZ والمدون اسمها على العبوات بأنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر لأي من مصانع ساندوز عالمياً، وأن المستحضر لا يمت بأي صلة للشركة و غير موجود أو متداول بالشركة مما يدل ذلك على وجود حالة من حالات الغش التجاري في حالة رصده.

ويستخدم هذا الدواء في علاج الأطفال الذين يعانون من فشل النمو بسبب نقص إفراز هرمون النمو الكافي داخل الجسم.

وفي خطاب ثانٍ، طالبت هيئة الدواء المصرية بمراجعة عبوات مستحضر "OCREVUS 300 MG/10ML"؛ نظرًا لإبلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري، للتشغيلة رقم "H0068B07"، من تصنيع شركة روش.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى التفرقة الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات التي لا تخص السوق، وتتمثل في الشكل الخارجي للعبوة، وكذلك الفيال الداخلي.

ويستخدم العقار لعلاج حالات معينة من مرض التصلب اللويحي، أو التصلب المتعدد.

كما سبق أن حذرت الهيئة منشور حمل رقم 27 لسنة 2023، بشأن إحدى التشغيلات الخاصة بدواء "دلتاكلاف - شراب"، والتي تحمل رقم: 21845، من إنتاج مصنع مصر للمستحضرات الطبية، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية، حيث يستخدم لعلاج العديد من الالتهابات المختلفة التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الأذن والتهاب الشعب الهوائية والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد.

كما حذرت من وجود عبوات مغشوشة لمستحضر دوائي باسم "erbitux حقن"، والذي يستخدم في علاج سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرأس والرقبة، للتشغيلة رقم "19:H01G"، من إنتاج شركة "MERCK".

وأصدرت الهيئة أيضا منشورا لمطالبة المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بمراجعة عبوات من مستحضر لعلاج حالات الربو الشديدة، خاص بعقار "FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA"، نظرًا لبلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري، للتشغيلة رقم "NL0138"، من تصنيع شركة استرازينيكا.

وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.