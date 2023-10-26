الزراعة تكثف جهود مكافحة القوارض قبل موسم المحاصيل الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، متابعة تنفيذ عمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الشتوية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وقال القرش، لـ "الخليج 365"، الخميس، إن الوزارة تولي اهتمامًا بالمزارعين من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم لهم.

وأضاف أنه يُجرى تنفيذ فعاليات الحملة بالجمعيات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد قيام مديري الجمعيات الزراعية بتجهيز كل المستلزمات الخاصة بالحملة، ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيدًا عن الكتل السكنية وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يتي بهدف الحفاظ على إنتاجية المحاصيل الشتوية، وتنفيذًا لسياسة الوزارة في مكافحة القوارض، والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية وتقليل فاقد ما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

وأوضح أن القوارض تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع.

ولفت إلى التعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لتحقيق أعلى إنتاجية.