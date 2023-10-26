العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من علو بمدينة نصر شرق القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب أسفل عقار في ظروف غامضة.

انتقل رجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ وعُثر على جثة "حسن.ج." يبلغ من العمر 29 سنة، يرتدي ملابسه وتوج به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح وأخطر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بالواقعة.