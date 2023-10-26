إطلاق نار ينتهي بجثة قتيل في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل عامل بطلق ناري على يد آخر بسبب خلافات بممدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب فارق الحياة في أثناء إسعافه.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مقتل شخص يدعى "أحمد.م.م." يرتدي ملابسه كاملة ووجود آثار طلق ناري بالجسم أودت بحياته على يد آخر بسبب خلافات بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكن رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأودعت جثمان المجني عليه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.