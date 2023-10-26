وثَّق جرائمه بـ 7 فولدرات وعشرات الصور.. أدلة اتهام صيدلي بهتك عرض سيدات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في واقعة اتهام صيدلي بهتك عرض سيدات داخل صيدلية بعزبة الهجانة بمدينة نصر عن عشرات المجلدات والفيديوهات التي احتفظ بها لتوثق جرائمه.

نسبت النيابة للمتهم "خ. م" في القضية رقم 13256 لسنة 2023 أنه في غضون عامي 2018 - 2019، هتك عرض المجني عليهن "مجهولين الهوية" بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية فأوهمهن بقضاء حاجتهن، فكشف عنهن عوراتهن وتحسس مناطق العفة لديهن قاصدًا هتك عرضهن حال كونه ممن له سلطة عليهن.

وضبط بشقة المتهم "لاب توب" و2 هارد و34 اسطوانة" تحوي فيديوهات لجرائم هتك عرض المجني عليهن.

وذكرت النيابة أنه بفض حرز "كارت ميموري" تبين احتوائه على 7 مجلدات (فولدرات) يحتوي أحدها 59 صورة ملتقطة من مقاطع الفيديو الموثقة بالصيدلية وعشرات الفيديوهات، التي تشير لتواجد المتهم مع أخريات بمراحل عمرية متباينة بينهم طفلتين، كما ظهر فيها المتهم يلامس مناطق عوراتهن وكأنه يقوم بتوقيع الكشف الطبي عليهن.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، "خ. م" 48 سنة، صيدلي إلى محكمة الجنايات محبوسًا بتهمة هتك العرض.

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