تنمر على شقيقه وقتله.. جريمة الجزار والطالب في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في اتهام جزار بقتل طالب في منطقة المرج.

وتعدى القاتل على المجني عليه بطعنات نافذة بالصدر ما أدت إلى وفاته.

ووفق التحريات فالمجني عليه عاتب "محمد. م" لتنمره على شقيقه الأصغر لكن الأخير رد عليه بعنف ونشبت بينهما مشادة كلامية.

تطورت المشادة الكلامية إلى شجار استل فيها الجزار سكينًا وطعن المجني عليه.

سقط الطالب على الأرض وحاول الأهالي إلى المستشفى لكنه مات قبل وصوله.

وضبطت قوات الأمن القاتل وأحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.