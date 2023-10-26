21 مليون جنيه.. ضبط شقيقين كونا ثروة بالملايين من خلال طُرق غير مشروعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 2 لقيامهما بتكوين ثروة قُدرت بالملايين متحصلة من كسب غير مشروع.

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية ضد شقيقين صيدليان- مقيمان بمحافظة القاهرة) لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح شركة مملوكة للدولة، الأمر الذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغت

21 مليون جنيه، وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الكسب التي قاما بها المذكوران بـ(21 مليون جنيه تقريبًا.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.