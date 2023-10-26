"أنتي مرات أخويا وأنا زهقت".. علاقة جنسية مُحرمة تنتهي بجثة سيدة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

علاقة محرمة جمعت بين ربة منزل وشقيق زوجها، بعد أن استغلا سفر الزوج للعمل خارج مصر وأقاما علاقة غير شرعية لعدة مرات، لكن تلك العلاقة كانت السبب في مقتل الزوجة الخائنة.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها في 2022 بمحافظة الشرقية.

المجني عليها تدعى "ن. م" 23 سنة، مقيمة بإحدى قرى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تزوجت من أحد شباب القرية بعد قصة حب جمعتهما، وتكللت في النهاية بتقدم الشاب لخطبة محبوبته ثم انتقل بعدها إلى عش الزوجية.

بعد فترة من الزواج قرر الزوج السفر إلى الخارج، بعد بحثه عن أكثر من وظيفة تضمن له راتب جيد. ليقرر في النهاية السفر لتكوين مستقبله تاركًا زوجته رفقة أفراد أسرته.

بضعة أشهر مرت بشكل طبيعي، لكن سرعان ما بدأ شقيق الزوج في التقرب إلى زوجة شقيقه، حتى نشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة آثمة مع شقيق زوجها المُقيم في المنزل.

استمر الوضع بين السيدة وعشيقها الجديد، حتى حدثت مشادة كلامية بينهما على إثر العلاقة الآثمة التي كانت عادة تحدث في زريبة للمواشي بالمنزل "أنتي مرات أخويا وأنا زهقت".

بعد تطور المشادة الكلامية، استدرج الشاب زوجة شقيقة إلى الطابق الثاني وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ارتكب الشاب فعلته وفر هاربًا تاركًا جثة زوجة شقيقه ملقاة على الأرض وباب الشقة مفتوحًا حتى اكتشف أحد أطفال الجيران جريمة القتلة.

بعدما علِم الأهل والجيران بمقتل الفتاة تم تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ قوات الشرطة التي حضرت إلى مسرح الجريمة، وبعد ساعات تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم، لانتظار تقرير الطب الشرعي.

وبعمل التحريات تم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته ومثل الجريمة، واعترف أنه ارتبط مع زوجة أخيه بعلاقة جنسية استمرت ٦ أشهر، وعندما أراد إنهاء هذه العلاقة نشبت بينهما مشاجرة انتهت بتخلصه منها.

وبدورها، قررت النيابة العامة حبس الشاب على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل العمد.