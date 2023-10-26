ربِح 16 مليونًا من السوق السوداء.. تفاصيل سقوط تاجر "العُملة الصعبة" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة صاحب مكتب استيراد وتصدير بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كشفت التحريات أن صاحب مكتب الاستيراد والتصدير له معلومات جنائية ومقيم بالغربية، لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

أضافت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (16 مليون جنيه).