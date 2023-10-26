القاهرة الإخبارية: استعدادات مكثفة لدخول قافلة المساعدات السادسة إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قافلة المساعدات الخامسة فرغت حمولاتها في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، كاشفا عن وجود استعدادات مكثفة لدخول قافلة المساعدات السادسة إلى غزة.

ورأت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية فى عددها الصادر اليوم الخميس، أنه يتعين على إسرائيل أن تعمل على تحقيق الاستقرار فى قطاع غزة بدلًا من تدميره، وأن تُدرك أن القضاء على المقاومة الفلسطينية بالتحديد حركة حماس، هو أمر بعيد المنال.

وذكرت الصحيفة (في مستهل مقال رأي كتبه جون ساويرس، وهو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطاني "MI6" وسفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، ونشرته عبر موقعها الالكتروني) أن الهدف الأطول أمدا لإسرائيل لابد أن يتمحور حول تحقيق الاستقرار في غزة ومنع العنف من التحول إلى صراع إقليمي.

وقالت: في حرب يوم الغفران قبل خمسين عاماً، أو ما يعرف في مصر بحرب أكتوبر، كان لدى الجيوش المهاجمة من مصر وسوريا هدف واضح هو استعادة أراضيها وكرامتها من الهزيمة على يد إسرائيل قبل ستة أعوام. ولو أن العاهل الأردني الملك حسين أرسل قواته إلى الصراع، لكان وجود إسرائيل في حد ذاته على المحك. وعلى النقيض من ذلك، كان للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر غرض مختلف. فمن خلال مثل هذه الهجمات، تريد حركات المقاومة ثلاثة أشياء هي زرع الخوف ولفت الانتباه إلى قضيتها وإثارة ردود فعل مبالغ فيها.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يفكر الأن، بعد أن ولت موجة الغضب المباشر من هجمات حماس الأخيرة، بتروي وعناية أكبر، ويتعين علينا أن نتوقع أن تؤدي مهمات البحث والتدمير داخل مدينة غزة إلى إسقاط أكبر قدر ممكن من جيش حماس ومحاولة إنقاذ الرهائن الإسرائيليين. لكن قادة الأمن الإسرائيليين يدركون أن هدف تدمير حماس ربما يكون بعيد المنال حيث تتمتع حماس بقاعدة سياسية ودعم خارجي واسع النطاق.