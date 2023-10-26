شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تمتلك مفاتيح القضية الفلسطينية وتحظى بثقة دولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن القاهرة تمتلك مفاتيح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود التى بذلتها مصر منذ اندلاع الأزمة، وصولا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الخليج 365، في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، أن التحرك المصري كان قادرًا على طرح ما يجري بشكل واقعي وبالتالي توضيح الحقائق بالشكل الذى تسبب في تغيير خطاب الأوروبي الذى كان داعما لإسرائيل ويعتبر ما يقوم به الاحتلال دفاعا عن النفس، لكن الآن هذه الدول تتحدث عن حل الدولتين ودخول المساعدات.

شدد "القصاص"، على أن القاهرة تحظى بثقة دولية وإقليمية كبيرة، لأن الخطاب المصرى يحمل درجة كبير من الواقعية مع القدرة على طرح الأفكار والحلول، لذلك كل الأطراف الدولية الفاعلة حريصة على التواصل مع مصر.

بسؤاله عن توقعاته بشأن العملية البرية، قال القصاص: العملية البرية محفوفة بالمخاطر، حيث تأجلت عدة مرات، واصفا الخطوة بحرب إبادة.

وهاجم "القصاص" موقف الولايات المتحدة ورئيسها من العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن جو بايدن يسعى إلى محاولة تبرير دعمه للاحتلال والعملية البرية المنتظرة.