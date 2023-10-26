شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شحنة مساعدات إلى مطار العريش مرسلة من منظمة "يونسيف" لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش اليوم الخميس شحنة مساعدات جديدة لغزة قادمة من الإمارات وتابعة لمنظمة اليونسيف.

تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنة المساعدات وبدأ إجراءات تفريغها ونقلها تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التى نقلت مساعدات لغزة واستقبلها مطار العريش إلى 49 طائرة نقلت أكثر من الف طن من المستلزمات الطبية واغذية ومؤن.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، الطائرات التى هبطت بمطار العريش تحمل المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبا، ومولدات كهرباء.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش، وتم نقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، بينما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى بالتتابع.

وأوضح أن الشحنات التى وصلت مطار العريش نقلت بالطائرات هى: 4 من منظمة الصحة العالمية، 3 من اليونسيف، 3 من برنامج الغذاء العالمى، 2 مشتركة من الغذاء العالمى واليونسيف، 1 من الهيئة الخيرية الأردنية، 2 من الهلال الأحمر العراقى، 1 الصليب الأحمر الدولى، 1 من الاردن، 9 من تركيا، 1 من الامارات، 1 من تونس، 4 من قطر، 1 من فنزويلا، 1 من البرازيل، 1 من روسيا، 1 من باكستان، 1 من الهند، 4 من الجزائر، 4 من الكويت، 1 البحرين، 2 المغرب، 2 من بريطانيا.