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استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين فى قصف إسرائيلى لمربع سكنى بخان يونس

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القاهرة - سامية سيد - استُشهد 15 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 60 آخرين، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلى لمربع سكنى فى معسكر خان يونس، غرب المدينة.

وأفادت مصادر بالقطاع وفقا ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 15 شخصا استُشهدوا وأصيب أكثر من 60 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو شمالة. 

وأضاف أن عمليات انتشال الجثامين ما زالت متواصلة، وأن هناك صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين والمصابين من تحت الأنقاض، جراء حجم الدمار الكبير الذي خلّفه قصف الاحتلال للمنطقة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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