علماء يتوصلون لـ "بنطلون روبوتي" يساعد المصابين بالشلل على المشى

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القاهرة - سامية سيد - توصل العلماء لسراويل "روبوتية" تم تصميمها على غرار ملابس الشخصيات الكرتونية والاس وجروميت، تساعد كبار السن الضعفاء والمصابين بالشلل على المشي دون السقوط، حيث أنتج المخترعون "بنطلونات خارجية" مصنوعة من مادة ناعمة ، تعمل على تقليل كمية الطاقة المستخدمة في المشي بنسبة تصل إلى حوالي 12%



بنطلون الشخصيات الكرتونية والاس وجروميت

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه لم تكن السراويل الروبوتية جيدة بالنسبة لوالاس وجروميت، لكن العلماء توصلوا إلى زوج يمكن أن يساعد الضعفاء وكبار السن على المشي دون التعرض لخطر السقوط.

أنتج المخترعون "بنطلون خارجي" مصنوع من مادة ناعمة قابلة للتنفس، على عكس الهياكل الخارجية الآلية الصلبة التي غالبًا ما تستخدم لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على المشي، ووجدت دراسة أن البنطلون، المصمم للأشخاص الأصحاء، يقلل من كمية الطاقة المستخدمة في المشي بنسبة تصل إلى حوالي 12%.

يمكن لأي شخص استخدامه، مثل الدراجة الكهربائية، لتوفير بعض القوة الإضافية، كما هو الحال عند تسلق تلة شديدة الانحدار، لكن الباحثين يعتقدون أنها ستجعل كبار السن أكثر استقرارًا عندما يمشون، من خلال مساعدتهم على استعادة توازنهم عندما يتحرك مركز كتلتهم نحو ساقهم الواقفة أثناء خروجهم بالساق الأخرى.



البنطلون لابد من التدريب عليه

تساعد السراويل في الحركة الجانبية الطفيفة التي يقوم بها الأشخاص أثناء المشي، قبل إعادة أجسامهم إلى نقطة مركزية، يساعد الكابل المتصل بالسراويل على أداء هذه الحركات عن طريق سحبه من فخذ مرتديه.

اختبر الباحثون مدى نجاح البنطلون في تحسين التوازن، وسيختبرون ما إذا كان يقلل بالفعل من حالات السقوط في الدراسات المستقبلية، تم اختبار البنطلون على 10 رجال، من بينهم 5 لم يرتدوه من قبل، في تجارب استمرت 12 دقيقة، تم الحكم على الطاقة المستخدمة في المشي باستخدام جهاز تنفسي، يقيس السعرات الحرارية المحروقة بناءً على كمية ثاني أكسيد الكربون التي يزفرها الشخص مقارنة بالأكسجين الذي يستنشقه.

وقال الدكتور ميونجهي كيم، المؤلف المشارك لدراسة حول السراويل الضيقة الخارجية، من جامعة إلينوي: "يمكن أن تساعد هذه الملابس الشخص السليم جسديًا الذي يشعر بالتعب من تسلق تلة صعبة أو الاستمرار في المشي خلال رحلة شاقة".