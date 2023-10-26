شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة، أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستقبال الراغبين في تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشكل استثنائي غدا الجمعة في تلقى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

فيما حددت مدة 10 أيام اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.