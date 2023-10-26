شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية بعد تأخير الساعة الليلة والعمل بالتوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للسكة الحديد بالإسكندرية، على انتظام حركة القطارات بالإسكندرية ، اليوم مع تطبيق التوقيت الشتوى، حيث تعمل جميع مسارات القطارات فى نفس المسارات وبنفس التوقيت في الانطلاق والوصول، من وإلي جميع المحافظات بنفس التوقيتات.

ومن المرتقب أن يبدأ تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء ، أى مساء اليوم الخميس ومع بداية يوم الجمعة.

وتعتبر محطة الإسكندرية ثان أقدم محطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بعد محطة مصر بالقاهرة، والتى تم إنشاءها عام 1856 مع إنشاء أول خط سكة حديد يربط الإسكندرية والقاهرة عندما قام الخديوى عباس حلمى الثانى حاكم مصر حينها بإسناد مهمة إنشاء أول خط سكة حديد فى مصر إلى مصمم السكك الحديدية البريطانى روبيرت ستيفنسون بتاريخ 12 يوليو عام 1851.

والمحطة استعادت جمالها بعد تطويرها منذ إنشائها ،حيث بدأ العمل فى إنشاء أول خط سكة حديد يربط القاهرة والإسكندرية عام 1852، وتم تسيير أول قاطرة على خط حديدى فى مصر من القاهرة حتى مدينة كفر الزيات عام 1854 وانتهى تنفيذ الخط بالكامل حتى محطة مصر بالإسكندرية عام 1856، وفى عهد الملك فؤاد الأول تم توسعة المحطة وبنائها وفق تصميمها الحالى حيث قام بافتتاح مبناها الحالى عام 1927 وهو ما تم تطويره وترميمه.

وحرصت وزارة النقل خلال أعمال تطويرها على إشراك خبراء ومرممى الآثار فى أعمال التطوير بالمحطة الذى، حيث شمل التطوير ترميم الواجهة الأثرية للمحطة وتدعيم الأسقف وتطوير جميع الأرصفة وصالات التذاكر وساحة انتظار السيارات مع الحفاظ على الطابع الأثرى للمحطة وشكلها التاريخى وتحديث وتغيير شبكة المرافق الموجودة بها بالكامل.