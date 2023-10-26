شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكازاخية: نتعاون مع الحكومة المصرية لإجلاء رعايانا من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب الأول لوزير خارجية جمهورية كازاخستان خيرت عمروف، اليوم الخميس، أن بلاده تتعاون مع الحكومة المصرية فى إجلاء رعاياها من قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الرسمية عن عمروف قوله على هامش اجتماع مجلس الشيوخ فى أستانا اليوم :" الوضع معقد للغاية، الآن بدأت فقط السلع الإنسانية في الوصول، والتي يتم توزيعها على السكان. ولكن هذا لا يزال غير كاف. نعمل مع الحكومة المصرية ومع كل الأشخاص المحتملين الذين يمكنهم حل هذه القضايا".

وأضاف أنه يتم تحديث المعلومات بانتظام حول عدد المواطنين الكازاخستانيين المقيمين في قطاع غزة، قائلا: "أعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذه الأرقام اليوم. بمجرد فتح الممر، سيتم إجلاء مواطنينا من هناك".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، آيبك سمادياروف، قد قال في وقت سابق إن هناك أكثر من 100 مواطن كازاخستاني في قطاع غزة الآن.