شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" تعزى وائل الدحدوح ويطالب بالتدخل لمنع هجمات إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى وائل الدحدوح مراسل شبكة الجزيرة لاستشهاد زوجته ونجله محمود وابنته شام البالغة من العمر ثمانية سنوات نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية فى جنوب وادي غزة بالرغم من أنها ضمن المناطق التى طلبت قوات الاحتلال من أهالي غزة التوجه إليها .

وأوضح الاتحاد العام للصحفيين العرب أنه زاد عدد الصحفيين الذين استشهدوا فى قطاع غزة نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية إلى 18 صحفيا فلسطينيا بالإضافة إلى إصابة 8 من الصحفيين الفلسطينيين.

وناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان على التدخل الفوري العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية المجرمة حفاظا على أرواح الشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على سلامة الصحفيين .