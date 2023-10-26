شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن الاختبارات الشهرية لصفوف النقل: الأسبوع الأول من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عقد الاختبارات الشهرية لطلبة صفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ويكون علي مستوي المدارس تحت إشراف التوجيهات الفنية للمواد.

وأكد أيمن موسى، علي أن يكون الاختبار فيما تم تدريسه من منهج شهر أكتوبر و تكون كل إدارة وشأنها في وضع جداول الامتحانات للمدارس.

وفى سياق أخر افتتح أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، و السفير أوكا هيروشى، سفير اليابان، تجديد مدرسة التربية الفكرية بالمنيل، وبدأت الجولة برؤية فيديو موجز عن العمل المنفذ بالمدرسة ( قبل وبعد) بغرفة التربية الموسيقية، ثم تفقدا حديقة المدرسة وأعرب سيادة السفير عن أعمال التجديد والتطوير داخل المدرسة.

وأكد السفير اليابانى عن أستعداده لمواصلة تقديم الدعم النشط لمصر من خلال تحقيق أهداف برنامج ( كوسانون) وهو تحقيق عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب ويمكن لجميع الناس العيش بسلام من خلال مد يد العون على الفور إلى كل شخص فى كل زاوية فى بيئة أكثر آمانا وتمكينها من تقديم منهج يلبى المعايير الوطنية لبرامج التعليم الفكرى بما فى ذلك التعليم الموسيقى و التربية الفنية.

يأتى هذا المشروع فى إطار منحة اليابان لمساعدة مشاريع الأمن البشرى الأهلية الأساسية والتى توفر دعما مالياً مباشراً أو صغيراً للمنظمات غير الربحية بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية فى المجتمعات المحلية.

وأكد أن هذا المشروع يوفر بيئة تعليمية آمنة للأطفال ذوى الهمم فى منطقة المنيل حيث قامت بتنفيذه (جمعية الملاك القبلى الخيرية) بمصر القديمة.

وشدد السفير اليابانى على الدور المحورى للمجتمع المدنى فى تطوير التعليم فى مصر وأعرب عن إحترامه لدور المنظمات غير الحكومية المصرية في الإستماع إلى أصوات السكان المحليين وتحديد الإحتياجات والمطالب الفعلية.

وأكد مدير تعليم القاهرة على أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين فى تطوير وتنمية القدرات الدراسية للطلاب من خلال التفكير وليس الحفظ وتنمية الاخلاق فى المجتمع و الالتزام بالقوانين وتحمل المسئولية واحترام مشاعر الآخرين، إضافة إلى أنشطة ( التوكاتسو) التى تعتمد على تنمية مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين ويتم الاستفادة بها فى المستقبل.

وفى نهاية الحقل تم تبادل الدروع وشهادات التقدير للذين ساهموا فى تنفيذ المشروع تقديرا لجهودهم المبذولة.