شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية: -الطماطم بـ 17 جنيها ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 19 جنيها ‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها -‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ13 جنيها ‏‎‏‎‏‎الجزر 25 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13 جنيه الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 18 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه . جوافه بـ 15 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى 15 جنيها.

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