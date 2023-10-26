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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ختام برنامج تدريب مهنى لفتيات القليوبية على" التفصيل والحياكة" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب أو لمقر مركز التدريب المهني بالخانكة خلف مركز الشرطة القديم بجوار مطافي الخانكة للتسجيل للحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من الذكور والإناث من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعهم الخاص والمشاركة فى عمليات التنمية المستدامة .
ختام برنامج تدريب مهني لفتيات القليوبية على التفصيل والحياكة (1)
ختام برنامج تدريب مهني لفتيات القليوبية على التفصيل والحياكة (2)
ختام برنامج تدريب مهني لفتيات القليوبية على التفصيل والحياكة (3)
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