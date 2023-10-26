شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ختام برنامج تدريب مهنى لفتيات القليوبية على" التفصيل والحياكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية انتهت من البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 13 متدربة بمركز التدريب المهني بالخانكة ، بعد انتهاء مدة التدريب لشهر كامل ، في إطار دعم الشباب وتمكين المرأة لإقامة مشروع خاص بها يضمن لها الحياة الكريمة ، وذلك وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وضمن خطتها للعام المالي 2023 / 2024 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، وتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة لكل مهنة حسب المواصفات الدولية والمناهج التى أعدتها الوزارة واعتمدتها ليتم التدريب عليها بمراكز التدريب والوحدات المتنقلة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب أو لمقر مركز التدريب المهني بالخانكة خلف مركز الشرطة القديم بجوار مطافي الخانكة للتسجيل للحصول على تلك الدورات لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من الذكور والإناث من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعهم الخاص والمشاركة فى عمليات التنمية المستدامة .