شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح خلال موسم 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنجاح موسم القمح. وجاءت الخريطة على النحو التالى: محافظات الوجه البحرى: بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15 الجيزة: أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 الفيوم: أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7. محافظات مصر الوسطى بني سويف – المنيا: أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7. محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد: أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7. الأراضى المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي: أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

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