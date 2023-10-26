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"الزراعة" تنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح خلال موسم 2023/2024

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القاهرة - سامية سيد - أصدر معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنجاح موسم القمح.

 

وجاءت الخريطة على النحو التالى:

 

محافظات الوجه البحرى: بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

 

الجيزة: أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

 

الفيوم: أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.  

 

محافظات مصر الوسطى بني سويف – المنيا: أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7.

 

محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد: أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7.

 

الأراضى المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي: أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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