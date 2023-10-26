شكرا لقرائتكم خبر عن محطة قطارات صعيد مصر تستعد للافتتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، استعدادات مكثفة تمهيدا للافتتاح واستقبال الجمهور بخطوط الوجه القبلى، ويرتبط بافتتاح المحطة أعمال تطوير لمحيط المحطة والشوارع المؤدية إليها.

وانتهت السكة الحديد من تشطيبات أرصفة قطارات الصعيد، وكذلك أرصفة المناشى، وتستمر أعمال تشطيب المول التجارى بالمحطة على مراحل، كما تم تشطيب الهرم الزجاجى الذى يميز المحطة ويتوسطها وبداخله 4 مسلات فرعونية تستخدم 2 منها كمصاعد تربط الجراج والأرصفة بصالة التذاكر.

وتقع محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل بالقرب من محور 26 يوليو بالجيزة، والمحطة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان، ارتفاعها 3 أدوار مقسمة مول تجارى ودور بدروم يستخدم جزء منه جراج وجزء أخر خدمات للسيارات، وبه ممرات تربط الأرصفة بالمحطة وصالة التذاكر، كذلك تم ربطه بممرات للسيارات مع الشوارع الجانبية للمحطة ويسع الجراج الموجود بالبدروم 250 سيارة ومخازن ومحال خدمة سيارات وصيانة كما تم ربطه بالطرق الرئيسية من خلال 4 مداخل و4 مخارج سيارات، وجارى إنشاء جراج متعدد 5 ادوار يسع 1100 سيارة بالقرب من المحطة.

المحطة تم تنفيذها على مستوى عالمى من الخدمات فهي محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعونى تشبه المتاحف المصرية القديمة وتتميز بالبهو الضخم والأعمدة الضخمة والمسلات الفرعونية والنقوش الفرعونية التي تزين جدرانها، كما تحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM – لقطع التذاكر إلكترونيا- وكاميرات مراقبة ، كما بها خدمة Wi-Fi ، وتم دعم المحطة بنظام حديث للإطفاء والإنذار