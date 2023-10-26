شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن جدول اختيار عميد كلية الزراعة ومعهد دراسات المناطق القاحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة عن البرنامج الزمني لاختيار عميد كلية الزراعة.

كما أعلنت جامعة عين شمس برئاسة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة عن البرنامج الزمني لاختيار عميد معهد الدراسات والبحوث في المناطق القاحلة.

وفى سياق آخر تنطلق يوم السبت الموافق 4 نوفمبر فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس " Career Week 2023 " في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

يقام "Career Week 2023 " على مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وقد تم تخصيص اليوم الأول ، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات.

واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب، الحقوق والتربية.