شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: لن نتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بحرق قش الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على أن الدولة لن تتوانى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بحرق قش الأرز، مؤكدا على استمرار الوزارة بالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة فى العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء .

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها فى هذا الملف خلال هذه الأيام التى تتزامن مع موسم جمع الارز ، ومتابعة عدم حرق المزارعين لقش الأرز، والمساعدة في جمعها من الحقول، منعا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام، والتي تتميز بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة حرصا على سلامة صحة المواطنين، والحرص على لقاء المزارعين ومتعهدي قش الأرز، لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة انه خلال الجولات الميدانية تم رصد عدد من حرائق قش الأرز و تم التعامل معها والسيطرة عليها من قبل الحماية المدنية والمزارعين، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث أن فرع أسيوط رصد حوالى 437 حالة حرق مخلفات زراعية منذ بداية المنظومة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حيث أن منظومة الانذار المبكر بوزارة البيئة تصدر نشرات دورية بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال الاقمار الصناعية، ومن خلالها يتم تفعيل عدة محاور للمتابعة، والسيطرة علي الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمشاركة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.