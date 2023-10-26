شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيت الشتوى 2023.. "الساعة هتتقدم ولا هتتأخر" اعرف ما سيحدث لساعتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى، وفقا لقرار الحكومة اليوم الخميس 26 أكتوبر الجارى، حيث طبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، وجاء قرار الدولة في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

ماذا سيحدث فى الساعة

ويتساءل الكثير من المواطنين عن التغيير الذى سيطرأ على الساعات وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها، والتوقيت الشتوى يعنى أنه سيتم تأخير الساعات بمقدار 60 دقيقة وذلك اليوم الخميس وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 وتحديدا سيبدأ تأخير الساعات فى الساعة (23:59).

متى بدأ العمل بالتوقيت الصيفى

كانت الحكومة المصرية قد قررت العمل بـ التوقيت الصيفى لمدة 6 شهور كاملة، ومن المقرر بداية التوقيت الشتوى من الخميس الأخير لشهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

وكانت الحكومة قد أكدت أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ماذا حدث مع بدء التوقيت الصيفى

وتطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).