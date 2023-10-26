شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى يقتل 800 شخص يوميا نصفهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ان إسرائيل شنت 6 حروب ضد غزة منذ 2007، مؤكدا أن الاحتلال يشن حرب انتقامية بالطائرات والدبابات المدفعية من جانب واحد وليس جيشين، وأن هذه الحرب ليس لها هدف فعلي غير الدمار الكامل لكل جزء ممكن العيش فيه بغزة.

واتهم وزير الخارجية الفلسطيني خلال مؤتمر صفى بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك كل القوانين الإنسانية الدولية وممارسة "تطهيرا عرقيا" ضد الفلسطينيين، كاشفا عن أن إسرائيل تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى الجنوب قسرا.

أوضح "المالكي" أن معدل القتلى الفلسطينيين يوميا هو 800 بينهم 600 أطفال، مبينا أن أكثر من 50% من المباني السكنية في غزة قد دمرت.

دعا وزير الخارجية الفلسطيني الى وقف اطلاق النار بشكل شامل، معلقا: "من غير المقبول الدعوة الى فترات هدنة إنسانية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية الى غزة..هناك 21 الف مصاب في غزة، ونحن بحاجة إلى طواقم طبية لأن معظمهم فقدوا حياتهم نتيجة العدوان الإسرائيلي.