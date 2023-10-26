شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة 65 مليون بطاقة اقتراع للانتخابات الرئاسية بعد إعلان المرشحين 9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في طباعة بطاقات الاقتراع التي من المقرر أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته فيها خلال الانتخابات الرئاسية 2024 والتي قد يصل عددها إلى 65 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 9 نوفمبر.

وتقوم الهيئة بطباعة الأوراق الانتخابية عقب انتهاء مرحلة الإجراءات المتعلقة بسحب طلب الترشح في الانتخابات الرئاسة أو التنازلات -إن وجدت- لتأكد من أسماء المرشحين الرسميين الذين سيخوضون الجولة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم التعديل فيها بعد الطبع.

وتتضمن بطاقة الاقتراع أسماء المرشحين للرئاسة وترتيبهم وفقا لأسبقية التقديم والرمز الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 نوفمبر، موعدا لاختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، من بين 15 رمزا انتخابيا وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وأنها قبلت 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 وحتى 14 أكتوبر، والذين استوفوا جميع الشروط والمستندات المطلوبة وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.